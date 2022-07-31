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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Балтика
Шинник - Балтика: обзор матча 31 июля 2022
Шинник
31.07.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
53'
А. Гонгапшев
29'
И. Остойич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Балтика
90'
+3
Замена
Д. Барков
️️️️
Д. Кленкин
87'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Г. Борисенко
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Гонгапшев
86'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Батютин
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Гонгапшев
53'
Желтая карточка
А. Батютин
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Остойич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
29
Андрей Хитяев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
32
Игорь Соколов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
10
Андрей Савинов
ЦП
76
Арсений Прокуроров
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
4-4-1-1
47
Филиппов
28
Семенов
29
Хитяев
76
Стешин
19
Осипов
52
Леонтьев
32
Соколов
15
Самойлов
5
Зинков
72
Батютин
10
Гонгапшев
4-1-2-2-1
39
Бориско
17
Валиахметов
21
Остойич
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
53
Казаев
4
Кленкин
90
Борисенко
6
Кузьмин
30
Гузина
72
Батютин
32
Кулишев
32
Кулишев
72
Батютин
10
Гонгапшев
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
90
Борисенко
77
Лазарев
77
Лазарев
90
Борисенко
4
Кленкин
86
Барков
86
Барков
4
Кленкин
Остались в запасе
Шинник
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
10
Андрей Савинов
ЦП
76
Арсений Прокуроров
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
10
Андрей Савинов
ЦП
76
Арсений Прокуроров
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Шинник - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
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