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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Акрон
Балтика - Акрон: обзор матча 19 марта 2023
Балтика
19.03.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
29'
Я. Казаев
87'
А. Понсе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Акрон
90'
+2
Желтая карточка
А. Мацукатов
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Понсе
Желтая карточка
А. Дудиев
85'
83'
Желтая карточка
М. Палиенко
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
К. Маляров
78'
77'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Е. Песегов
75'
Желтая карточка
Е. Песегов
60'
Желтая карточка
С. Макаров
Замена
С. Пряхин
️️️️
М. Кузьмин
57'
Замена
А. Дудиев
️️️️
К. Фольмер
57'
Желтая карточка
К. Фольмер
48'
46'
Замена
А. Понсе
️️️️
В. Азаров
46'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Р. Апеков
46'
Замена
А. Килин
️️️️
А. Эльдарушев
Желтая карточка
К. Маляров
41'
ГОЛ! 1:0!
Я. Казаев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Латышонок
15
Пуцко
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
53
Казаев
9
Фольмер
6
Кузьмин
77
Лазарев
30
Гузина
11
Мусаев
2-1-3-2-2
13
Волков
58
Зуев
5
Ходжаниязов
6
Макаров
7
Песегов
20
Полубояринов
27
Чудин
99
Палиенко
11
Апеков
11
Эльдарушев
99
Азаров
7
Маляров
17
Валиахметов
17
Валиахметов
7
Маляров
6
Кузьмин
19
Пряхин
19
Пряхин
6
Кузьмин
9
Фольмер
8
Дудиев
8
Дудиев
9
Фольмер
11
Апеков
14
Салтыков
14
Салтыков
11
Апеков
11
Эльдарушев
18
Килин
18
Килин
11
Эльдарушев
99
Азаров
9
Понсе
9
Понсе
99
Азаров
7
Песегов
15
Мацукатов
15
Мацукатов
7
Песегов
Остались в запасе
Балтика
Акрон
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
21
Иван Остойич
ЦЗ
39
Максим Бориско
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
21
Иван Остойич
ЦЗ
39
Максим Бориско
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Балтика - Акрон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Михаил Иванов (Кострома)
Рустам Равилов (Саранск)
Резервный судья:
Тарас Шевченко (Калининград)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
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