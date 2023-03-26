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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - КАМАЗ
Балтика - КАМАЗ: обзор матча 26 марта 2023
Балтика
26.03.2023, воскресенье, 20:00
Россия. Первая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
76'
С. Пряхин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - КАМАЗ
Желтая карточка
М. Кашчелан
90'
+5
Желтая карточка
В. Лазарев
90'
+4
86'
Желтая карточка
А. Герасимов
Желтая карточка
Н. Радмановац
85'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
К. Фольмер
83'
Замена
Д. Барков
️️️️
Г. Гузина
83'
Желтая карточка
А. Дудиев
79'
ГОЛ! 1:0!
С. Пряхин
76'
75'
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Мохаммад
65'
Замена
С. Серченков
️️️️
В. Бабаев
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
65'
Замена
С. Пряхин
️️️️
М. Кузьмин
65'
60'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
Д. Шамкин
60'
Замена
Д. Таликин
️️️️
Ю. Кириллов
46'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
А. Арустамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
3-1-2-2-2
1
Латышонок
15
Пуцко
26
Радмановац
17
Валиахметов
5
Осипов
9
Фольмер
53
Казаев
6
Кузьмин
77
Лазарев
11
Мусаев
30
Гузина
3-5-2
71
Мамин
65
Толстопятов
93
Герасимов
17
Пальцев
7
Аюкин
42
Кириллов
6
Свежов
96
Мохаммад
70
Арустамян
8
Шамкин
11
Бабаев
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
9
Фольмер
18
Кашчелан
18
Кашчелан
9
Фольмер
6
Кузьмин
19
Пряхин
19
Пряхин
6
Кузьмин
30
Гузина
86
Барков
86
Барков
30
Гузина
96
Мохаммад
4
Абрамов
4
Абрамов
96
Мохаммад
42
Кириллов
97
Таликин
97
Таликин
42
Кириллов
8
Шамкин
56
Рейхмен
56
Рейхмен
8
Шамкин
70
Арустамян
11
Гаглоев
11
Гаглоев
70
Арустамян
11
Бабаев
8
Серченков
8
Серченков
11
Бабаев
Остались в запасе
Балтика
КАМАЗ
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Балтика - КАМАЗ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Тарас Шевченко (Калининград)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Эдуард Малый (Волгоград)
Стадион:
Ростех Арена
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