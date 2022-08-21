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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Краснодар-2
Балтика - Краснодар-2: обзор матча 21 августа 2022
Балтика
21.08.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар-2
11'
В. Лазарев
26'
Я. Казаев
84'
О. Ознобихин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Краснодар-2
Желтая карточка
Я. Казаев
90'
+3
Замена
Г. Борисенко
️️️️
В. Лазарев
90'
+1
84'
ГОЛ! 2:1!
О. Ознобихин
78'
Замена
Н. Плотников
️️️️
Д. Кратков
76'
Желтая карточка
М. Сухорученко
Замена
Д. Кленкин
️️️️
М. Кашчелан
72'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Г. Гузина
72'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
67'
60'
Замена
О. Ознобихин
️️️️
Р. Халназаров
60'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
В. Якимов
59'
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
Желтая карточка
Г. Гузина
48'
46'
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
Д. Кокоев
46'
Замена
Д. Карпов
️️️️
Р. Апеков
ГОЛ! 2:0!
Я. Казаев
26'
ГОЛ! 1:0!
В. Лазарев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
11
Данил Карпов
ЦФ
4-2-1-1-2
39
Бориско
17
Валиахметов
15
Пуцко
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
18
Кашчелан
53
Казаев
77
Лазарев
30
Гузина
86
Барков
4-2-1-2-1
26
Гришин
28
Жилкин
44
Сухорученко
35
Гайворонский
32
Пивоваров
88
Кратков
23
Якимов
17
Кокоев
20
Халназаров
11
Апеков
9
Попов
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
18
Кашчелан
4
Кленкин
4
Кленкин
18
Кашчелан
77
Лазарев
90
Борисенко
90
Борисенко
77
Лазарев
30
Гузина
11
Мусаев
11
Мусаев
30
Гузина
88
Кратков
19
Плотников
19
Плотников
88
Кратков
23
Якимов
15
Мацукатов
15
Мацукатов
23
Якимов
17
Кокоев
18
Ндука
18
Ндука
17
Кокоев
20
Халназаров
11
Ознобихин
11
Ознобихин
20
Халназаров
11
Апеков
11
Карпов
11
Карпов
11
Апеков
Остались в запасе
Балтика
Краснодар-2
16
Александр Корякин
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Балтика - Краснодар-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Александр Чекалин (Воронеж)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
Ростех Арена
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