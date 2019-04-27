Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джордж Бойд - статистика

Завершил карьеру
2 октября 1985 (40)
#21 | Нападающий
186 см
Шотландия | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
14
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Престон
3 : 3
27.04.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
22.04.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Норвич Сити
2 : 2
19.04.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лидс
1 : 0
13.04.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
09.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
58'
47'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
06.04.2019
Астон Вилла
1' - 90'
7'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Сток Сити
0 : 0
30.03.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 2
16.03.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
0 : 2
12.03.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Дерби Каунти
1 : 1
09.03.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
04.03.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
26.02.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ротерхэм
2 : 2
16.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Миллуолл
0 : 0
12.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
02.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
19.01.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
3 : 0
12.01.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.01.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Вест Бромвич
1 : 1
29.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
0 : 1
26.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
22.12.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
22.08.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
11.08.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
04.08.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+