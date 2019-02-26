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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд: обзор матча 26 февраля 2019
Шеффилд Уэнсдэй
26.02.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
41'
С. Флетчер
48'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
ГОЛ! 2:0!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Рич
48'
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Б. Беннэн
41'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
2
Лайам Палмер
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Брентфорд
11
Олли Уоткинс
ЦФ
4-3-1-2
27
Вествуд
6
Гектор
5
Хатчинсон
3
Рич
12
Лис
2
Палмер
33
Лазаар
10
Беннэн
17
Ааронс
26
Флетчер
45
Форестьери
4-2-1-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
17
Жанвье
15
Конса
28
Одубайо
14
Сойерс
16
МакИкран
7
Каньос
5
Барбе
11
Мопе
10
Бенрахма
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Остались в запасе
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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