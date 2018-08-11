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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити: обзор матча 11 августа 2018
Шеффилд Уэнсдэй
11.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
51'
Ф. Форестьери (П)
36'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
Желтая карточка
Б. Беннэн
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Форестьери
51'
Желтая карточка
М. Фокс
44'
36'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кэмпбелл
21'
Желтая карточка
Й. де Вейс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
21
Джордж Бойд
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-2-1-2
25
Доусон
12
Лис
3
Фокс
36
Пудил
5
Хатчинсон
6
Пелюпесси
10
Беннэн
45
Форестьери
26
Флетчер
3-2-3-2
1
Маршалл
32
Бурк
3
Кингсли
2
Личай
34
Кейн
30
де Вейс
7
Хенриксен
15
Эвандро
18
Бэтти
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити
33
Джо Уайлдсмит
ВР
21
Джордж Бойд
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
25
Джордж Лонг
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
21
Джордж Бойд
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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