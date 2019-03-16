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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн: обзор матча 16 марта 2019
Шеффилд Уэнсдэй
16.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
4 : 2
Завершен
Блэкберн
10'
С. Флетчер
60'
А. Нухиу
79'
Д. Йорфа
86'
М. Матиаш
72'
К. Конвэй
88'
Э. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
88'
ГОЛ! 4:2!
Э. Беннетт
Пас отдал
Б. Дак
ГОЛ! 4:1!
М. Матиаш
Пас отдал
Б. Беннэн
86'
Желтая карточка
Т. Лис
81'
ГОЛ! 3:1!
Д. Йорфа
Пас отдал
А. Нухиу
79'
Желтая карточка
Р. Ааронс
74'
72'
ГОЛ! 2:1!
К. Конвэй
Пас отдал
Д. Ротуэлл
ГОЛ! 2:0!
А. Нухиу
Пас отдал
Б. Беннэн
60'
Желтая карточка
С. Уиннелл
52'
Желтая карточка
С. Флетчер
40'
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Йорфа
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
22
Бен Бреретон
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Вествуд
12
Лис
2
Йорфа
6
Гектор
5
Хатчинсон
3
Рич
10
Беннэн
2
Палмер
17
Ааронс
11
Уиннелл
26
Флетчер
4-4-1
1
Райя
24
Ньямб
30
Эванс
33
Уильямс
27
Трэвис
6
Рид
23
Дак
17
Беннетт
7
Ротуэлл
12
Грэм
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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