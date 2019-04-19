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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 19 апреля 2019
Норвич Сити
19.04.2019, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
19'
М. Стиперманн
90+7'
М. Вранчич
33'
Ф. Форестьери
53'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 2:2!
М. Вранчич
90'
+7
81'
Желтая карточка
Д. Бойд
Желтая карточка
Т. Крул
54'
53'
ГОЛ! 1:2!
С. Флетчер
33'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Форестьери
ГОЛ! 1:0!
М. Стиперманн
Пас отдал
О. Эрнандес
19'
9'
Желтая карточка
К. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
7
Марку Матиаш
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Норвич Сити
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
2-1-2-2-1
23
Крул
4
Годфри
4
Циммерманн
28
Трибулл
23
МакЛин
78
Ляйтнер
22
Стиперманн
11
Эрнандес
20
Пукки
4-1-1-4
25
Доусон
12
Лис
5
Хатчинсон
6
Гектор
2
Йорфа
2
Палмер
17
Онома
21
Бойд
45
Форестьери
26
Флетчер
7
Матиаш
Остались в запасе
Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Остались в запасе
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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