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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 09 марта 2019
Дерби Каунти
09.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
10'
Б. Джонсон
57'
Д. Йорфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+4
Желтая карточка
С. Уиннелл
90'
+1
Желтая карточка
Л. Палмер
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Йорфа
Пас отдал
Б. Беннэн
Желтая карточка
Д. Холмс
45'
+1
Желтая карточка
Д. Богль
43'
27'
Желтая карточка
А. Рич
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
4-3-1-2
33
Карсон
2
Богль
23
Томори
2
Мэлони
36
Кио
23
Хаддлстоун
4
Джонсон
14
Холмс
10
Уилсон
10
Беннетт
29
Уогхорн
3-2-2-1-2
27
Вествуд
6
Гектор
12
Лис
2
Йорфа
5
Хатчинсон
3
Рич
10
Беннэн
2
Палмер
17
Ааронс
26
Флетчер
21
Бойд
Остались в запасе
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
13
Келле Рос
ВР
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
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Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
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2022.06.24 21:23
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2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
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