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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Шеффилд Уэнсдэй
Престон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 27 апреля 2019
Престон
27.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
3 : 3
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
36'
Т. Лис (АГ)
62'
А. Брауне
49'
Б. Беннэн
76'
Ф. Форестьери
78'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Шеффилд Уэнсдэй
80'
Красная карточка
Д. Йорфа
78'
ГОЛ! 2:3!
А. Нухиу
Пас отдал
Б. Беннэн
76'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Форестьери
Пас отдал
А. Нухиу
Желтая карточка
Д. Фишер
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Брауне
Пас отдал
Ш. Магуайр
62'
54'
Желтая карточка
Б. Беннэн
49'
ГОЛ! 1:1!
Б. Беннэн
Пас отдал
М. Матиаш
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Лис
36'
35'
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
21
Джордж Бойд
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
2-3-2
14
Фишер
6
Дэвис
8
Брауне
12
Галлахер
14
Джонсон
24
Магуайр
47
Робинсон
4-2-1-3
25
Доусон
6
Пелюпесси
6
Гектор
2
Йорфа
12
Лис
2
Палмер
10
Беннэн
17
Онома
7
Матиаш
45
Форестьери
26
Флетчер
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Джордж Бойд
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Джордж Бойд
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Престон - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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Престон
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