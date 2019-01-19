Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Уиган Атлетик
Шеффилд Уэнсдэй - Уиган Атлетик: обзор матча 19 января 2019
Шеффилд Уэнсдэй
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
62'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Уиган Атлетик
73'
Желтая карточка
С. Кипр
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Б. Беннэн
62'
45'
Желтая карточка
Л. Эванс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
3-2-2-3
27
Вествуд
3
Фокс
6
Гектор
12
Лис
5
Хатчинсон
3
Рич
10
Беннэн
2
Палмер
7
Матиаш
21
Бойд
26
Флетчер
3-5-1
32
Джонс
3
Нейсмит
4
Кипр
22
Данкли
18
Робертс
33
Джеймс
8
Эванс
8
Морси
13
Пилкингтон
14
Гарнер
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Уиган Атлетик
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Уиган Атлетик
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+