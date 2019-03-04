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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 марта 2019
Шеффилд Уэнсдэй
04.03.2019, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Вествуд
2
Йорфа
12
Лис
5
Хатчинсон
6
Гектор
3
Рич
2
Палмер
10
Беннэн
17
Ааронс
26
Флетчер
45
Форестьери
3-2-2-1-2
1
Хендерсон
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
23
Фримен
3
Стивенс
13
Флек
10
Норвуд
26
Доуэлл
14
Шарп
14
Мадин
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд Юнайтед
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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