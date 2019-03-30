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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 30 марта 2019
Сток Сити
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Т. Инс
84'
80'
Желтая карточка
А. Нухиу
45'
Желтая карточка
Т. Лис
43'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
12
Эдвардс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
10
Инс
5
Этебо
16
МакКлин
7
Аллен
23
Афобе
9
Кркич
3-2-2-3
27
Вествуд
6
Гектор
12
Лис
2
Йорфа
3
Рич
5
Хатчинсон
10
Беннэн
2
Палмер
21
Бойд
88
Хупер
45
Форестьери
Остались в запасе
Сток Сити
Шеффилд Уэнсдэй
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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Сток Сити
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