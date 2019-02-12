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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 12 февраля 2019
Миллуолл
12.02.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Д. Купер
83'
66'
Желтая карточка
С. Флетчер
59'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4-1-3-2
31
Арчер
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
17
Уоллес
10
Маршалл
18
Леонард
9
Грегори
48
О'Брайен
3-2-2-2
27
Вествуд
3
Фокс
6
Пелюпесси
3
Рич
5
Хатчинсон
6
Гектор
10
Беннэн
2
Палмер
26
Флетчер
19
Жоао
Остались в запасе
Миллуолл
Шеффилд Уэнсдэй
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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