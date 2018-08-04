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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй
Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 04 августа 2018
Уиган Атлетик
04.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
3 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
11'
М. Якобс
26'
М. Якобс
60'
Н. Пауэлл
20'
А. Нухиу
67'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй
90'
Вторая желтая
А. Нухиу
87'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Й. Пелюпесси
86'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Желтая карточка
Ш. Данкли
84'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Г. Мэсси
82'
79'
Желтая карточка
А. Нухиу
Замена
Д. Воган
️️️️
Н. Пауэлл
70'
Замена
М. Пауэр
️️️️
Д. Гибсон
70'
67'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Форестьери
Пас отдал
Л. Жоао
61'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Д. ван Акен
ГОЛ! 3:1!
Н. Пауэлл
60'
44'
Желтая карточка
Д. ван Акен
34'
Желтая карточка
Л. Палмер
ГОЛ! 2:1!
М. Якобс
Пас отдал
Н. Пауэлл
26'
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Нухиу
ГОЛ! 1:0!
М. Якобс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
33
Энтони Робинсон
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
33
Рис Джеймс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
19
Лукас Жоао
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
2-4-2-1
33
Робинсон
22
Данкли
4
Кипр
33
Джеймс
25
Пауэлл
8
Морси
24
Гибсон
24
Якобс
19
Мэсси
28
Григг
3-2-2-2
25
Доусон
36
Пудил
4
ван Акен
12
Лис
6
Пелюпесси
5
Хатчинсон
10
Беннэн
2
Палмер
9
Нухиу
45
Форестьери
19
Мэсси
20
МакМанаман
20
МакМанаман
19
Мэсси
24
Гибсон
8
Пауэр
8
Пауэр
24
Гибсон
25
Пауэлл
9
Воган
9
Воган
25
Пауэлл
4
ван Акен
19
Жоао
19
Жоао
4
ван Акен
6
Пелюпесси
26
Флетчер
26
Флетчер
6
Пелюпесси
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Шеффилд Уэнсдэй
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Джордж Бойд
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Джордж Бойд
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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