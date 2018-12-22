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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Престон
Шеффилд Уэнсдэй - Престон: обзор матча 22 декабря 2018
Шеффилд Уэнсдэй
22.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Престон
62'
М. Гектор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Престон
Желтая карточка
А. Нухиу
90'
+2
78'
Желтая карточка
Р. Ледсон
ГОЛ! 1:0!
М. Гектор
Пас отдал
Д. Онома
62'
57'
Желтая карточка
Д. Радд
26'
Красная карточка
Б. Пирсон
16'
Желтая карточка
Л. Мулт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
7
Марку Матиаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
3-2-1-1-3
27
Вествуд
12
Лис
6
Гектор
3
Фокс
6
Пелюпесси
3
Рич
2
Палмер
17
Онома
26
Флетчер
19
Жоао
7
Матиаш
4-4-2
1
Радд
16
Хьюз
14
Фишер
6
Дэвис
23
Хантингтон
12
Галлахер
14
Джонсон
29
Баркуйзен
4
Пирсон
9
Мулт
14
Нмеча
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
25
Кэмерон Доусон
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
12
Крис Максвелл
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Престон
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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