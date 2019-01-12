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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 12 января 2019
Халл Сити
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
45+1'
Д. Боуэн
52'
Д. Боуэн (П)
76'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 3:0!
Ф. Кэмпбелл
76'
75'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
52'
Желтая карточка
К. Вествуд
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Боуэн
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
К. Гросицки
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
30
де Вейс
3
Кингсли
6
Стюарт
32
Бурк
34
Кейн
11
Гросицки
7
Хенриксен
15
Эвандро
20
Боуэн
18
Мартин
3-2-2-3
27
Вествуд
3
Фокс
6
Гектор
12
Лис
5
Хатчинсон
3
Рич
10
Беннэн
2
Палмер
7
Матиаш
26
Флетчер
21
Бойд
Остались в запасе
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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