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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 13 апреля 2019
Лидс
13.04.2019, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
65'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 1:0!
Д. Харрисон
Пас отдал
П. Эрнандес
65'
46'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
Желтая карточка
К. Филлипс
45'
+1
Желтая карточка
Д. Харрисон
16'
6'
Желтая карточка
Т. Лис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
7
Алиоски
18
Янссон
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
19
Робертс
3-2-2-3
27
Вествуд
6
Гектор
3
Фокс
3
Рич
5
Хатчинсон
12
Лис
10
Беннэн
2
Палмер
21
Бойд
26
Флетчер
88
Хупер
Остались в запасе
Лидс
Шеффилд Уэнсдэй
47
Джек Кларк
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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