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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити: обзор матча 01 января 2019
Шеффилд Уэнсдэй
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
18'
С. Флетчер
48'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
Желтая карточка
М. Фокс
87'
83'
Желтая карточка
К. Гарднер
71'
Желтая карточка
Хота
60'
Желтая карточка
М. Моррисон
48'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
Л. Юткевич
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Т. Лис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
15
Берили Лубала
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
3-2-2-3
27
Вествуд
12
Лис
6
Гектор
3
Фокс
5
Хатчинсон
3
Рич
10
Беннэн
2
Палмер
26
Флетчер
21
Бойд
7
Матиаш
4-4-1-1
1
Камп
45
Хардинг
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
19
Магома
20
Гарднер
8
Кифтенбельд
34
Адамс
24
Хота
10
Юткевич
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
15
Берили Лубала
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
15
Берили Лубала
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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