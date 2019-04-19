Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джоэль Линч - статистика

Завершил карьеру
3 октября 1987 (38), Истборн
#6 | Защитник
185 см
Уэльс | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
34
3
0
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
19.04.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 0
13.04.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Миллуолл
0 : 0
10.04.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
24'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Норвич Сити
4 : 0
06.04.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
30.03.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Халл Сити
2 : 2
16.03.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
26'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
13.03.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
09.03.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Брентфорд
3 : 0
02.03.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
26.02.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Мидлсбро
2 : 0
23.02.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
19.02.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 4
09.02.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
02.02.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 4
19.01.2019
Престон
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
12.01.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Астон Вилла
2 : 2
01.01.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
29.12.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
26.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
34'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
15.12.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Лидс
2 : 1
08.12.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
01.12.2018
Халл Сити
1' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ротерхэм
2 : 2
27.11.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Сток Сити
2 : 2
24.11.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
4'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
10.11.2018
Брентфорд
1' - 90'
58'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Блэкберн
1 : 0
03.11.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
26.10.2018
Астон Вилла
1' - 90'
29'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
23.10.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
20.10.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
06.10.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рединг
0 : 1
02.10.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Суонси
3 : 0
29.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
19.09.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
1 : 2
15.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
01.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
25.08.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вест Бромвич
7 : 1
18.08.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
34'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
11.08.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Престон
1 : 0
04.08.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+