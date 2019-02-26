Джоэль Линч - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Джоэль
|Фамилия
|Линч
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Истборн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джоэль
|Фамилия
|Линч
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Истборн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|34
|3
|0
|11
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:0
|Суонси (Суонси)
|10.04.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24'
|06.04.2019
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|4:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|44'
|30.03.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|16.03.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26'
|13.03.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.03.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.02.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|23.02.2019
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.02.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|09.02.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:4
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|53'
|02.02.2019
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.01.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:4
|Престон (Престон)
|90'
|12.01.2019
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.01.2019
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|26.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|34'
|15.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|08.12.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|85'
|01.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|87'
|27.11.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.11.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4'
|10.11.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Брентфорд (Лондон)
|58'
|03.11.2018
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.10.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|29'
|23.10.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|20.10.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|53'
|06.10.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.10.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.09.2018
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.09.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.09.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.09.2018
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|25.08.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|18.08.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|7:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|34'
|11.08.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|67'
|04.08.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)