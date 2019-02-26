Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джоэль Линч - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Джоэль
    Фамилия Линч
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Истборн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 октября 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 34 3 0 11 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.04.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    13.04.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:0 Суонси (Суонси)
    10.04.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24'
    06.04.2019 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 4:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    44'
    30.03.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Болтон (Болтон)
    16.03.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26'
    13.03.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    09.03.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.03.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.02.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    23.02.2019 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.02.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    09.02.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:4 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    53'
    02.02.2019 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.01.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:4 Престон (Престон)
    90'
    12.01.2019 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.01.2019 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Рединг (Рединг)
    26.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    34'
    15.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    08.12.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    85'
    01.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    87'
    27.11.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.11.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    4'
    10.11.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Брентфорд (Лондон)
    58'
    03.11.2018 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.10.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    29'
    23.10.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    20.10.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    53'
    06.10.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    02.10.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.09.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.09.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    15.09.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.09.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    25.08.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    18.08.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 7:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    34'
    11.08.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    67'
    04.08.2018 1' -90' Престон (Престон) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11