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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд: обзор матча 10 ноября 2018
Куинз Парк Рейнджерс
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 2
Завершен
Брентфорд
50'
М. Луонго
58'
Д. Линч
60'
Н. Уэллс
22'
Н. Мопе
81'
Х. Дальсгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
81'
ГОЛ! 3:2!
Х. Дальсгаард
Пас отдал
Р. Сойерс
Желтая карточка
Н. Уэллс
65'
ГОЛ! 3:1!
Н. Уэллс
60'
59'
Желтая карточка
Р. Сойерс
ГОЛ! 2:1!
Д. Линч
Пас отдал
Т. Ляйстнер
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Луонго
50'
22'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мопе
Желтая карточка
Л. Фримен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ламли
37
Ляйстнер
6
Линч
5
Кэмерон
21
Бидуэлл
22
Ранхель
21
Луонго
10
Эзе
15
Фримен
22
Вшолек
21
Уэллс
4-3-1-2
25
Бентли
3
Дальсгаард
2
Мефам
15
Конса
28
Одубайо
16
МакИкран
14
Сойерс
23
Йеннарис
7
Каньос
10
Бенрахма
11
Мопе
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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