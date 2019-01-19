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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Престон
Куинз Парк Рейнджерс - Престон: обзор матча 19 января 2019
Куинз Парк Рейнджерс
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 4
Завершен
Престон
84'
М. Смит
82'
А. Брауне
87'
Б. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Престон
90'
+5
Желтая карточка
Д. Фишер
Желтая карточка
Д. Линч
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ферлонг
90'
+2
87'
ГОЛ! 1:2!
Б. Поттс
ГОЛ! 1:1!
М. Смит
Пас отдал
Д. Бидуэлл
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
А. Брауне
23'
Желтая карточка
Ш. Магуайр
Желтая карточка
Д. Сковен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Престон
1
Деклан Радд
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Пол Смит
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Престон
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-3-2-1
1
Ламли
21
Бидуэлл
37
Ляйстнер
6
Линч
2
Ферлонг
4
Сковен
24
Кузинс
10
Эзе
15
Фримен
22
Вшолек
21
Уэллс
3-4-1
1
Радд
16
Хьюз
6
Дэвис
14
Фишер
8
Брауне
44
Поттс
12
Галлахер
4
Пирсон
24
Магуайр
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Пол Смит
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Пол Смит
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Престон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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