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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 16 марта 2019
Халл Сити
16.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
7'
Д. Боуэн
44'
Д. Боуэн
62'
Д. Сковен
84'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
К. Стюарт
90'
84'
ГОЛ! 2:2!
Т. Хемед
Пас отдал
Д. Сковен
72'
Желтая карточка
П. Вшолек
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сковен
Пас отдал
П. Вшолек
52'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
К. Гросицки
44'
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
28'
26'
Желтая карточка
Д. Линч
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
К. Гросицки
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-3-2
1
Маршалл
32
Бурк
3
Кингсли
24
Риджуэлл
6
Стюарт
11
Гросицки
8
Пью
36
Ирвин
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
3-2-2-2-1
1
Ламли
6
Линч
37
Ляйстнер
2
Ферлонг
5
Кэмерон
21
Бидуэлл
21
Луонго
10
Эзе
22
Вшолек
15
Фримен
21
Уэллс
Остались в запасе
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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