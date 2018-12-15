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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро: обзор матча 15 декабря 2018
Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
4'
П. Вшолек
60'
Н. Уэллс
51'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
88'
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
73'
Желтая карточка
Э. Флинт
ГОЛ! 2:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
П. Вшолек
60'
58'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сэйвилл
ГОЛ! 1:0!
П. Вшолек
Пас отдал
Д. Бидуэлл
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-3-2-1
1
Ламли
21
Бидуэлл
37
Ляйстнер
2
Ферлонг
6
Линч
10
Эзе
24
Кузинс
21
Луонго
15
Фримен
22
Вшолек
21
Уэллс
4-4-2
12
Рэндольф
32
Фрэнд
44
Флинт
4
Айяла
5
Шоттон
7
Клэйтон
16
Хаусон
6
Сэйвилл
19
Даунинг
9
Хагилл
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Пол Смит
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Пол Смит
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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