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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл: обзор матча 19 сентября 2018
Куинз Парк Рейнджерс
19.09.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 0
Завершен
Миллуолл
30'
М. Луонго
32'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Желтая карточка
Э. Эзе
85'
82'
Желтая карточка
И. Скалак
Желтая карточка
Л. Фримен
70'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
63'
ГОЛ! 2:0!
Э. Эзе
Пас отдал
Д. Бидуэлл
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Луонго
30'
16'
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ламли
5
Кэмерон
37
Ляйстнер
6
Линч
21
Бидуэлл
22
Ранхель
21
Луонго
24
Кузинс
10
Эзе
15
Фримен
21
Уэллс
4-1-2-3
13
Амос
2
МакЛафлин
3
Мередит
3
Уоллес
5
Купер
6
Уилльямс
17
Уоллес
18
Леонард
48
О'Брайен
9
Грегори
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
25
Давид Мартин
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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