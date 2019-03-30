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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
Куинз Парк Рейнджерс - Болтон: обзор матча 30 марта 2019
Куинз Парк Рейнджерс
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 2
Завершен
Болтон
81'
Н. Уэллс
35'
У. Бакли
71'
К. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
ГОЛ! 1:2!
Н. Уэллс
Пас отдал
М. Луонго
81'
75'
Желтая карточка
К. Коннолли
71'
ГОЛ! 0:2!
К. Коннолли
35'
ГОЛ! 0:1!
У. Бакли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Болтон
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ламли
6
Линч
24
Холл
22
Ранхель
21
Бидуэлл
26
Осайи-Самуэль
21
Луонго
4
Сковен
15
Фримен
22
Вшолек
10
Хемед
3-2-1-3
31
Уитер
5
Биверс
3
Тэйлор
5
Уилльямс
16
Ольковски
19
О'Нил
11
Бакли
10
Амеоби
9
Магеннис
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Болтон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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