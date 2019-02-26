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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс: обзор матча 26 февраля 2019
Куинз Парк Рейнджерс
26.02.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
49'
Л. Фримен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
Желтая карточка
Д. Сковен
87'
85'
Желтая карточка
И. Браун
Желтая карточка
Н. Уэллс
57'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
50'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фримен
49'
Желтая карточка
М. Луонго
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
4-3-2-1
1
Ламли
21
Бидуэлл
24
Холл
37
Ляйстнер
2
Ферлонг
24
Кузинс
21
Луонго
10
Эзе
15
Фримен
22
Вшолек
21
Уэллс
4-1-1-2-2
1
Касилья
12
Эйлинг
6
Купер
18
Янссон
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
19
Робертс
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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