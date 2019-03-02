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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 марта 2019
Брентфорд
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
3 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
50'
Н. Мопе (П)
71'
С. Бенрахма
90+5'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 3:0!
С. Каньос
Пас отдал
К. Мокоджо
90'
+5
Желтая карточка
Р. Сойерс
77'
ГОЛ! 2:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
Н. Мопе
71'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
67'
64'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Мопе
50'
49'
Желтая карточка
Г. Холл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брентфорд
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-2-4
25
Бентли
28
Одубайо
17
Жанвье
15
Конса
3
Дальсгаард
14
Сойерс
15
Мокоджо
10
Бенрахма
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
4-3-2-1
1
Ламли
24
Холл
37
Ляйстнер
2
Ферлонг
21
Бидуэлл
24
Кузинс
21
Луонго
10
Эзе
22
Вшолек
15
Фримен
21
Уэллс
Остались в запасе
Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс
7
Серхи Каньос
ПВ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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