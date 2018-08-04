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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Куинз Парк Рейнджерс
Престон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 04 августа 2018
Престон
04.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
50'
А. Брауне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Д. Хэрроп
83'
77'
Замена
И. Силла
️️️️
М. Смит
Замена
П. Галлахер
️️️️
Л. Мулт
77'
73'
Желтая карточка
Д. Сковен
Замена
Д. Хорган
️️️️
Т. Баркуйзен
71'
66'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
66'
Замена
П. Смит
️️️️
М. Луонго
ГОЛ! 1:0!
А. Брауне
Пас отдал
Д. Хэрроп
50'
46'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-4-2
1
Радд
5
Кларк
6
Дэвис
14
Фишер
16
Хьюз
4
Пирсон
8
Брауне
29
Баркуйзен
10
Хэрроп
9
Мулт
47
Робинсон
3-2-3-1-1
13
Ингрэм
6
Линч
37
Ляйстнер
29
Какай
26
Осайи-Самуэль
21
Бидуэлл
4
Сковен
10
Эзе
21
Луонго
15
Фримен
17
Смит
9
Мулт
12
Галлахер
12
Галлахер
9
Мулт
10
Хэрроп
4
Ледсон
4
Ледсон
10
Хэрроп
29
Баркуйзен
7
Хорган
7
Хорган
29
Баркуйзен
21
Луонго
11
Смит
11
Смит
21
Луонго
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
3
Мэннинг
26
Осайи-Самуэль
17
Смит
26
Силла
26
Силла
17
Смит
Остались в запасе
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Джо Ламли
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Грэм Берк
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Престон - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 0
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Дипдэйл
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