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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг: обзор матча 29 декабря 2018
Куинз Парк Рейнджерс
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 0
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Желтая карточка
Д. Ферлонг
70'
68'
Желтая карточка
Д. О'Ши
62'
Желтая карточка
Д. Свифт
Желтая карточка
Д. Сковен
52'
Желтая карточка
Д. Кузинс
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-3-2-1
1
Ламли
21
Бидуэлл
37
Ляйстнер
2
Ферлонг
6
Линч
10
Эзе
4
Сковен
24
Кузинс
15
Фримен
22
Вшолек
21
Уэллс
4-5-1
31
Яаккола
17
Идом
16
О'Ши
4
Илори
3
Ричардс
8
Свифт
77
Барроу
14
Алуко
4
Риномхота
11
Мейте
12
МакКлири
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
11
Джошуа Симс
ПВ
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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