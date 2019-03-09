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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити: обзор матча 09 марта 2019
Куинз Парк Рейнджерс
09.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Вторая желтая
Г. Холл
87'
Желтая карточка
Г. Холл
60'
Желтая карточка
П. Вшолек
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Д. МакКлин
31'
Желтая карточка
Д. Аллен
8'
Красная карточка
С. Клукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
3-3-2-2
1
Ламли
21
Бидуэлл
37
Ляйстнер
24
Холл
4
Сковен
21
Луонго
24
Кузинс
15
Фримен
22
Вшолек
10
Хемед
21
Уэллс
4-5-1
1
Батлэнд
12
Эдвардс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
16
Адам
10
Инс
6
Клукас
16
МакКлин
7
Аллен
23
Афобе
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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