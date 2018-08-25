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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик: обзор матча 25 августа 2018
Куинз Парк Рейнджерс
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
35'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Т. Хемед
71'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
35'
28'
Желтая карточка
Н. Бирн
Желтая карточка
А. Ранхель
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Ли Эванс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-3-1-2
1
Ламли
21
Бидуэлл
37
Ляйстнер
22
Ранхель
6
Линч
10
Эзе
21
Луонго
4
Сковен
15
Фримен
21
Уэллс
10
Хемед
4-3-1-1
28
Уолтон
14
Бирн
4
Кипр
22
Данкли
33
Робинсон
8
Эванс
25
Пауэлл
8
Морси
19
Мэсси
28
Григг
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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