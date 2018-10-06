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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти: обзор матча 06 октября 2018
Куинз Парк Рейнджерс
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
48'
Д. Кэмерон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
87'
83'
Желтая карточка
К. Брайсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Кэмерон
Пас отдал
Н. Уэллс
48'
Желтая карточка
М. Луонго
37'
Желтая карточка
А. Ранхель
9'
9'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ламли
6
Линч
37
Ляйстнер
22
Ранхель
21
Бидуэлл
5
Кэмерон
10
Эзе
24
Кузинс
21
Луонго
15
Фримен
21
Уэллс
4-2-3
33
Карсон
36
Кио
23
Томори
3
Форсит
2
Богль
4
Джонсон
7
Брайсон
8
Джозефзун
7
Маунт
10
Лоуренс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
10
Харри Уилсон
ПВ
13
Келле Рос
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
10
Харри Уилсон
ПВ
13
Келле Рос
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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