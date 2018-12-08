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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
Лидс - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 08 декабря 2018
Лидс
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
45+3'
К. Руф
53'
К. Руф (П)
26'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
85'
Желтая карточка
Д. Линч
76'
Желтая карточка
А. Ранхель
Желтая карточка
К. Филлипс
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Руф
53'
52'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
46'
Желтая карточка
Д. Сковен
ГОЛ! 1:1!
К. Руф
Пас отдал
П. Эрнандес
45'
+3
Желтая карточка
М. Клих
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
А. Ранхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лидс
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
3-1-2-1-1
1
Пикок-Фаррел
7
Алиоски
18
Янссон
30
Дуглас
27
Филлипс
43
Клих
28
Форшоу
19
Эрнандес
7
Руф
3-2-2-2-1
1
Ламли
22
Ранхель
37
Ляйстнер
6
Линч
5
Кэмерон
21
Бидуэлл
10
Эзе
21
Луонго
22
Вшолек
15
Фримен
21
Уэллс
Остались в запасе
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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