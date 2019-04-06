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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 06 апреля 2019
Норвич Сити
06.04.2019, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 40 тур
4 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
6'
Э. Буэндия
12'
М. Стиперманн
38'
Т. Пукки
85'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ферлонг
ГОЛ! 4:0!
Т. Пукки
Пас отдал
К. Циммерманн
85'
Красная карточка
Э. Буэндия
71'
44'
Желтая карточка
Д. Линч
ГОЛ! 3:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
38'
ГОЛ! 2:0!
М. Стиперманн
Пас отдал
Э. Буэндия
12'
ГОЛ! 1:0!
Э. Буэндия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
2-1-1-2-2
23
Крул
4
Годфри
4
Циммерманн
28
Трибулл
23
МакЛин
22
Стиперманн
11
Эрнандес
10
Буэндия
20
Пукки
3-2-2-2-1
1
Ламли
2
Ферлонг
6
Линч
5
Кэмерон
22
Ранхель
21
Бидуэлл
10
Эзе
24
Кузинс
22
Вшолек
15
Фримен
21
Уэллс
Остались в запасе
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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