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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити: обзор матча 01 декабря 2018
Куинз Парк Рейнджерс
01.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 3
Завершен
Халл Сити
24'
П. Вшолек
90+2'
Л. Фримен
6'
Д. Боуэн
22'
М. Хенриксен
69'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
ГОЛ! 2:3!
Л. Фримен
90'
+2
Желтая карточка
Д. Линч
87'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
78'
73'
Желтая карточка
Д. Бэтти
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. Боуэн
ГОЛ! 1:2!
П. Вшолек
Пас отдал
А. Ранхель
24'
22'
ГОЛ! 0:2!
М. Хенриксен
Пас отдал
Д. Боуэн
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ламли
6
Линч
37
Ляйстнер
22
Ранхель
21
Бидуэлл
5
Кэмерон
10
Эзе
21
Луонго
15
Фримен
22
Вшолек
21
Уэллс
4-4-2
1
Маршалл
34
Кейн
32
Бурк
4
Элфик
2
Личай
7
Хенриксен
36
Ирвин
18
Бэтти
11
Гросицки
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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