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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 23 февраля 2019
Мидлсбро
23.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
2'
Д. Хаусон
32'
Э. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
70'
Желтая карточка
Д. Кузинс
Желтая карточка
Д. Хаусон
63'
ГОЛ! 2:0!
Э. Флетчер
Пас отдал
М. Бешич
32'
Желтая карточка
М. Бешич
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаусон
Пас отдал
М. Бешич
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3-1-4-2
12
Рэндольф
4
Айяла
23
Фрай
5
Шоттон
17
Бешич
6
Сэйвилл
10
Уинг
12
Оби Микел
16
Хаусон
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
3-2-3-1-1
1
Ламли
24
Холл
37
Ляйстнер
2
Ферлонг
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
21
Луонго
10
Эзе
24
Кузинс
22
Вшолек
10
Хемед
Остались в запасе
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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