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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити: обзор матча 09 февраля 2019
Куинз Парк Рейнджерс
09.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 4
Завершен
Бирмингем Сити
45+1'
М. Смит
48'
М. Смит
80'
Д. Кузинс
21'
Ч. Адамс
26'
Ч. Адамс
36'
Х. Дин
42'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити
ГОЛ! 3:4!
Д. Кузинс
80'
59'
Желтая карточка
Ж. Магома
Желтая карточка
Д. Линч
53'
ГОЛ! 2:4!
М. Смит
Пас отдал
Н. Уэллс
48'
ГОЛ! 1:4!
М. Смит
Пас отдал
Л. Фримен
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:4!
Ч. Адамс
36'
ГОЛ! 0:3!
Х. Дин
Пас отдал
Хота
26'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Адамс
Пас отдал
Хота
21'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
3-2-2-1-2
1
Ламли
6
Линч
24
Холл
2
Ферлонг
21
Бидуэлл
26
Осайи-Самуэль
4
Сковен
21
Луонго
15
Фримен
21
Уэллс
17
Смит
4-4-1-1
1
Камп
45
Хардинг
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
19
Магома
20
Гарднер
8
Кифтенбельд
34
Адамс
24
Хота
10
Юткевич
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити
22
Павел Вшолек
ПВ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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