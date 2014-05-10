Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Доми Кумбела - статистика

Завершил карьеру
20 апреля 1984 (42), Киншаса
#12 | Нападающий
172 см
ДР Конго
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
30
9
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
3 : 1
10.05.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 1
03.05.2014
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
2 : 0
26.04.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
2 : 0
12.04.2014
Айнтрахт
1' - 26'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
3 : 0
06.04.2014
Ганновер-96
1' - 80'
14'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
1 : 1
29.03.2014
Айнтрахт
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 1
25.03.2014
Майнц
1' - 88'
19, 77'
74'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
3 : 1
22.03.2014
Айнтрахт
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 1
15.03.2014
Вольфсбург
1' - 90'
48'
56'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
2 : 2
08.03.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 1
01.03.2014
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 1
22.02.2014
Айнтрахт
1' - 90'
35'
40'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
4 : 2
15.02.2014
Гамбург
42' - 90'
51, 61, 85'
65'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
3 : 0
08.02.2014
Айнтрахт
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 2
31.01.2014
Боруссия Д
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
0 : 0
26.01.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.12.2013
Хоффенхайм
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
4 : 1
14.12.2013
Айнтрахт
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0 : 2
08.12.2013
Герта
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
2 : 0
30.11.2013
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0 : 1
23.11.2013
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
0 : 0
08.11.2013
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1 : 0
02.11.2013
Байер
1' - 86'
81'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
2 : 0
26.10.2013
Айнтрахт
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 3
19.10.2013
Шальке-04
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
0 : 2
05.10.2013
Айнтрахт
70' - 90'
86'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
0 : 4
29.09.2013
Штутгарт
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
4 : 1
20.09.2013
Айнтрахт
1' - 68'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
1 : 1
15.09.2013
Нюрнберг
1' - 88'
86'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
4 : 0
31.08.2013
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0 : 2
25.08.2013
Айнтрахт
70' - 90'
Главные новости
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22:22
2
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
1
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
2
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
1
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
6
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+