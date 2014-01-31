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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 31 января 2014
Айнтрахт
31.01.2014, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
54'
Б. Кессел
31'
П. Обамеянг
65'
П. Обамеянг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
90'
+3
Замена
М. Дукщ
️️️️
Г. Мхитарян
90'
Замена
С. Кель
️️️️
С. Бендер
83'
Замена
Л. Пищек
️️️️
К. Гросскройц
Замена
М. Пфицнер
️️️️
Д. Доган
77'
Замена
Д. Кумбела
️️️️
О. Эльабделлауи
73'
Замена
К. Беллараби
️️️️
О. Адеми
67'
65'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
ГОЛ! 1:1!
Б. Кессел
Пас отдал
Д. Доган
54'
38'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
31'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
14
Кен Райхель
ЛЗ
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Дениз Доган
(К)
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
7
Хавард Нильсен
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
4
Матиас Хенн
ЦЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
31
Марк Пфицнер
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
3-2-3-1
26
Давари
14
Райхель
4
Бичакчич
8
Доган
30
Тайеркауф
5
Кессел
10
Боланд
11
Хохшайд
7
Нильсен
9
Адеми
3-3-1-1-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
19
Папастатопулос
6
Гросскройц
8
Шахин
29
Шмельцер
22
Мхитарян
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Левандовски
8
Доган
31
Пфицнер
31
Пфицнер
8
Доган
9
Адеми
38
Беллараби
38
Беллараби
9
Адеми
3
Эльабделлауи
12
Кумбела
12
Кумбела
3
Эльабделлауи
6
Гросскройц
26
Пищек
26
Пищек
6
Гросскройц
5
Бендер
5
Кель
5
Кель
5
Бендер
22
Мхитарян
33
Дукщ
33
Дукщ
22
Мхитарян
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
4
Матиас Хенн
ЦЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
1
Марьян Петкович
ВР
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
4
Матиас Хенн
ЦЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
1
Марьян Петкович
ВР
23
Кевин Крац
ПП
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:25 (прямая)
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