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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 21 декабря 2013
Айнтрахт
21.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
29'
Т. Оэрль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
Замена
Я. Васхаузен
️️️️
Б. Кессел
90'
Вторая желтая
Т. Пертель
82'
79'
Желтая карточка
К. Фолланд
77'
Замена
А. Модест
️️️️
Ю. Полански
Замена
Д. Вранчич
️️️️
М. Пфицнер
77'
Замена
Д. Кумбела
️️️️
О. Адеми
69'
60'
Замена
К. Хердлинг
️️️️
С. Шипплок
58'
Желтая карточка
С. Шипплок
Желтая карточка
М. Пфицнер
51'
Желтая карточка
Т. Пертель
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Оэрль
29'
22'
Замена
С. Салихович
️️️️
Д. Тольян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
24
Тимо Пертель
ЦП
31
Марк Пфицнер
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
6
Дамир Вранчич
ЦП
12
Йонас Эрвиг-Дрюппел
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-3-2
26
Давари
3
Эльабделлауи
8
Доган
4
Бичакчич
30
Тайеркауф
5
Кессел
10
Боланд
31
Пфицнер
24
Пертель
9
Адеми
20
Оэрль
4-3-3
1
Граль
22
Тольян
23
Вестергор
25
Зюле
32
Бек
19
Джонсон
8
Полански
13
Руди
9
Фирмино
22
Шипплок
31
Фолланд
31
Пфицнер
6
Вранчич
6
Вранчич
31
Пфицнер
5
Кессел
21
Васхаузен
21
Васхаузен
5
Кессел
9
Адеми
12
Кумбела
12
Кумбела
9
Адеми
22
Шипплок
38
Хердлинг
38
Хердлинг
22
Шипплок
22
Тольян
23
Салихович
23
Салихович
22
Тольян
8
Полански
27
Модест
27
Модест
8
Полански
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
12
Йонас Эрвиг-Дрюппел
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
27
Джанлука Корте
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
10
Бруно Назарио
ЦП
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
12
Йонас Эрвиг-Дрюппел
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
27
Джанлука Корте
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
Остались в запасе
10
Бруно Назарио
ЦП
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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