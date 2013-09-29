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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 29 сентября 2013
Айнтрахт
29.09.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Штутгарт
40'
В. Ибишевич
50'
А. Максим
76'
И. Траоре
86'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Штутгарт
86'
Замена
Какау
️️️️
А. Максим
86'
ГОЛ! 0:4!
М. Харник
Пас отдал
И. Траоре
Замена
О. Адеми
️️️️
Д. Кумбела
79'
Замена
М. Пфицнер
️️️️
К. Крац
79'
76'
ГОЛ! 0:3!
И. Траоре
Пас отдал
К. Гентнер
74'
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Вернер
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Максим
46'
Замена
К. Рауш
️️️️
А. Бока
Замена
Т. Оэрль
️️️️
С. Джексон
46'
43'
Желтая карточка
А. Бока
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Симеон Джексон
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
31
Марк Пфицнер
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Штутгарт
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Рани Хедира
ОП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
4-3-1-2
1
Петкович
14
Райхель
8
Доган
4
Бичакчич
3
Эльабделлауи
10
Боланд
33
Калиджиури
23
Крац
38
Беллараби
12
Кумбела
11
Джексон
4-3-1-2
1
Киршбаум
5
Швааб
2
Сакаи
22
Рюдигер
15
Бока
44
Максим
4
Гентнер
6
Квист
16
Траоре
11
Вернер
11
Ибишевич
23
Крац
31
Пфицнер
31
Пфицнер
23
Крац
11
Джексон
20
Оэрль
20
Оэрль
11
Джексон
12
Кумбела
9
Адеми
9
Адеми
12
Кумбела
15
Бока
34
Рауш
34
Рауш
15
Бока
11
Вернер
22
Харник
22
Харник
11
Вернер
44
Максим
18
Какау
18
Какау
44
Максим
Остались в запасе
Айнтрахт
Штутгарт
24
Тимо Пертель
ЦП
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
8
Рани Хедира
ОП
5
Карим Хагги
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Остались в запасе
24
Тимо Пертель
ЦП
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
5
Карим Хагги
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Томас Шнайдер
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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