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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 26 апреля 2014
Герта
26.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
61'
Д. Энтони Брукс
77'
С. Аллагуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Айнтрахт
83'
Замена
М. Пфицнер
️️️️
О. Эльабделлауи
83'
Замена
Б. Кессел
️️️️
К. Райхель
ГОЛ! 2:0!
С. Аллагуи
77'
Замена
П. Нимайер
️️️️
Т. Чигерчи
69'
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Скьельбред
62'
Замена
Ронни
️️️️
С. Вагнер
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
А. Баумйоханн
61'
46'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Я. Хохшайд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
11
Ян Хохшайд
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
31
Марк Пфицнер
ЦП
6
Дамир Вранчич
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
3-3-2-2
1
Крафт
15
ван ден Берг
25
Брукс
4
Лангкамп
21
Хосогаи
38
Чигерчи
22
Пекарик
5
Баумйоханн
5
Скьельбред
2
Вагнер
9
Аллагуи
3-2-2-3
26
Давари
25
Корреа
14
Райхель
4
Бичакчич
3
Эльабделлауи
30
Тайеркауф
11
Хохшайд
10
Боланд
12
Кумбела
7
Нильсен
32
Круппке
2
Вагнер
12
Ронни
12
Ронни
2
Вагнер
38
Чигерчи
18
Нимайер
18
Нимайер
38
Чигерчи
5
Скьельбред
20
Рамос
20
Рамос
5
Скьельбред
3
Эльабделлауи
31
Пфицнер
31
Пфицнер
3
Эльабделлауи
14
Райхель
5
Кессел
5
Кессел
14
Райхель
11
Хохшайд
38
Беллараби
38
Беллараби
11
Хохшайд
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
6
Дамир Вранчич
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Остались в запасе
6
Дамир Вранчич
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Герта - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Олимпиаштадион
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