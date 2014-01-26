Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 26 января 2014
Вердер
26.01.2014, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Айнтрахт
Замена
О. Йилдырим
️️️️
З. Юнузович
82'
77'
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Пфицнер
75'
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
Желтая карточка
Ф. Кроос
35'
Желтая карточка
С. Гарсия
32'
31'
Желтая карточка
М. Пфицнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
31
Марк Пфицнер
ЦП
9
Орхан Адеми
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
11
Ян Хохшайд
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
3-5-1-1
30
Вольф
5
Калдирола
4
Предль
23
Гебре Селасси
3
Гарсия
14
Хант
11
Элиа
44
Баргфреде
16
Юнузович
23
Кроос
18
Петерсен
3-2-2-2
26
Давари
14
Райхель
4
Бичакчич
8
Доган
5
Кессел
30
Тайеркауф
31
Пфицнер
10
Боланд
7
Нильсен
9
Адеми
16
Юнузович
9
Йилдырим
9
Йилдырим
16
Юнузович
31
Пфицнер
38
Беллараби
38
Беллараби
31
Пфицнер
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
1
Марьян Петкович
ВР
11
Ян Хохшайд
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
1
Марьян Петкович
ВР
11
Ян Хохшайд
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Айнтрахт
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+