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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Айнтрахт
Гамбург - Айнтрахт: обзор матча 31 августа 2013
Гамбург
31.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Айнтрахт
7'
Р. ван дер Ваарт
17'
Ж. Зуа
80'
Х. Чалханоглу
90+1'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Айнтрахт
ГОЛ! 4:0!
Х. Чалханоглу
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Зуа
87'
ГОЛ! 3:0!
Х. Чалханоглу
80'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Р. ван дер Ваарт
79'
Замена
Л. Собич
️️️️
Й. Джуру
72'
64'
Желтая карточка
С. Джексон
64'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
Н. Тайеркауф
64'
Замена
М. Боланд
️️️️
Я. Хохшайд
60'
Желтая карточка
К. Беллараби
56'
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
32'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
Замена
Т. Ринкон
️️️️
М. Бадель
30'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Зуа
Пас отдал
М. Байстер
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
М. Байстер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
6
Дамир Вранчич
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
33
Марко Калиджиури
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
32
Деннис Круппке
ЦФ
3-4-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
5
Джуру
2
Дикмайер
30
Арслан
8
Ирачек
47
Бадель
26
Лам
8
ван дер Ваарт
19
Зуа
9
Байстер
3-2-2-1-2
26
Давари
4
Бичакчич
14
Райхель
8
Доган
5
Кессел
30
Тайеркауф
6
Вранчич
11
Хохшайд
38
Беллараби
11
Джексон
12
Кумбела
8
ван дер Ваарт
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
8
ван дер Ваарт
5
Джуру
3
Собич
3
Собич
5
Джуру
47
Бадель
8
Ринкон
8
Ринкон
47
Бадель
30
Тайеркауф
20
Оэрль
20
Оэрль
30
Тайеркауф
11
Хохшайд
10
Боланд
10
Боланд
11
Хохшайд
Остались в запасе
Гамбург
Айнтрахт
33
Ярослав Дробны
ВР
26
Керем Демирбай
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
32
Деннис Круппке
ЦФ
1
Марьян Петкович
ВР
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
26
Керем Демирбай
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
32
Деннис Круппке
ЦФ
1
Марьян Петкович
ВР
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Гамбург - Айнтрахт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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