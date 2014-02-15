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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гамбург
Айнтрахт - Гамбург: обзор матча 15 февраля 2014
Айнтрахт
15.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 2
Завершен
Гамбург
51'
Д. Кумбела
61'
Д. Кумбела
85'
Д. Кумбела
90+3'
Я. Хохшайд
23'
П. Ласогга
76'
Ж. Зуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Гамбург
ГОЛ! 4:2!
Я. Хохшайд
Пас отдал
К. Беллараби
90'
+3
Замена
Д. Доган
️️️️
Х. Нильсен
90'
+2
Желтая карточка
Я. Хохшайд
89'
ГОЛ! 3:2!
Д. Кумбела
85'
83'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
О. Джон
79'
Желтая карточка
Т. Арслан
76'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Зуа
70'
Желтая карточка
У. Боуи
Желтая карточка
Д. Кумбела
65'
63'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 2:1!
Д. Кумбела
Пас отдал
М. Боланд
61'
60'
Желтая карточка
Х. Вестерманн
58'
Желтая карточка
П. Ласогга
52'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:1!
Д. Кумбела
51'
Желтая карточка
К. Райхель
45'
+2
Замена
Д. Кумбела
️️️️
Н. Тайеркауф
42'
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
38'
Желтая карточка
М. Боланд
32'
Замена
М. Пфицнер
️️️️
О. Эльабделлауи
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
П. Ласогга
Пас отдал
М. Янсен
16'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Желтая карточка
К. Беллараби
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
11
Ян Хохшайд
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
15
Ола Джон
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
6
Дамир Вранчич
ЦП
22
Салим Хелифи
ЦП
31
Марк Пфицнер
ЦП
9
Орхан Адеми
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
3-2-2-1-1
26
Давари
25
Корреа
14
Райхель
4
Бичакчич
30
Тайеркауф
5
Кессел
10
Боланд
11
Хохшайд
38
Беллараби
7
Нильсен
3-4-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
3
Собич
2
Дикмайер
8
Ринкон
16
Иличевич
24
Боуи
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
15
Джон
3
Эльабделлауи
31
Пфицнер
31
Пфицнер
3
Эльабделлауи
7
Нильсен
8
Доган
8
Доган
7
Нильсен
30
Тайеркауф
12
Кумбела
12
Кумбела
30
Тайеркауф
8
Ринкон
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
8
Ринкон
8
ван дер Ваарт
30
Арслан
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
15
Джон
19
Зуа
19
Зуа
15
Джон
Остались в запасе
Айнтрахт
Гамбург
6
Дамир Вранчич
ЦП
22
Салим Хелифи
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
6
Дамир Вранчич
ЦП
22
Салим Хелифи
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
9
Орхан Адеми
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Айнтрахт - Гамбург
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
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