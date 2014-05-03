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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Аугсбург
Айнтрахт - Аугсбург: обзор матча 03 мая 2014
Айнтрахт
03.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
90+4'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Аугсбург
90'
+5
Желтая карточка
Р. Бобадилья
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
А. Хан
Замена
С. Хелифи
️️️️
К. Беллараби
88'
80'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Д. Кор
Желтая карточка
Б. Кессел
79'
Замена
М. Пфицнер
️️️️
К. Крац
66'
61'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
С. Мельдерс
Замена
О. Адеми
️️️️
Я. Хохшайд
60'
54'
Замена
А. Хан
️️️️
Т. Вернер
48'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
К. Крац
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
25
Марсель Корреа
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
11
Ян Хохшайд
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
22
Салим Хелифи
ЦП
31
Марк Пфицнер
ЦП
6
Дамир Вранчич
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
28
Андре Хан
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-3-1-2
26
Давари
25
Корреа
14
Райхель
4
Бичакчич
5
Кессел
10
Боланд
11
Хохшайд
23
Крац
38
Беллараби
12
Кумбела
7
Нильсен
4-4-1-1
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
22
Озтрзолек
2
Верхаг
35
Эссвайн
31
Кор
17
Вернер
10
Байер
7
Алтынтоп
13
Мельдерс
38
Беллараби
22
Хелифи
22
Хелифи
38
Беллараби
23
Крац
31
Пфицнер
31
Пфицнер
23
Крац
11
Хохшайд
9
Адеми
9
Адеми
11
Хохшайд
17
Вернер
28
Хан
28
Хан
17
Вернер
31
Кор
25
Бобадилья
25
Бобадилья
31
Кор
13
Мельдерс
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
32
Деннис Круппке
ЦФ
6
Дамир Вранчич
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
32
Деннис Круппке
ЦФ
6
Дамир Вранчич
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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