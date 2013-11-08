Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Айнтрахт
Ганновер-96 - Айнтрахт: обзор матча 08 ноября 2013
Ганновер-96
08.11.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Айнтрахт
90'
+1
Замена
С. Джексон
️️️️
Д. Кумбела
85'
Замена
М. Пфицнер
️️️️
М. Калиджиури
Замена
А. Собич
️️️️
Э. Приб
85'
76'
Замена
О. Адеми
️️️️
Д. Круппке
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Л. Биттенкурт
67'
Желтая карточка
Л. Андреасен
58'
13'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Леон Андреасен
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
24
Тимо Пертель
ЦП
6
Дамир Вранчич
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
63
Дениз Кадах
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
31
Марк Пфицнер
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
9
Орхан Адеми
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-3-2-1
20
Цилер
15
Поконьоли
4
Хоффманн
19
Шульц
2
Сакаи
9
Хусти
7
Приб
2
Андреасен
32
Биттенкурт
13
Штиндль
92
Диуф
4-4-2
26
Давари
3
Эльабделлауи
4
Бичакчич
8
Доган
30
Тайеркауф
24
Пертель
6
Вранчич
33
Калиджиури
10
Боланд
12
Кумбела
32
Круппке
32
Биттенкурт
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
32
Биттенкурт
7
Приб
9
Собич
9
Собич
7
Приб
33
Калиджиури
31
Пфицнер
31
Пфицнер
33
Калиджиури
32
Круппке
9
Адеми
9
Адеми
32
Круппке
12
Кумбела
11
Джексон
11
Джексон
12
Кумбела
Остались в запасе
Ганновер-96
Айнтрахт
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
27
Джанлука Корте
ЦП
35
Беньямин Латер
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
27
Джанлука Корте
ЦП
35
Беньямин Латер
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Ганновер-96 - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Айнтрахт
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+