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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 08 марта 2014
Штутгарт
08.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
30'
А. Максим
35'
М. Харник
24'
Я. Хохшайд
82'
Э. Бичакчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
90'
+1
Желтая карточка
Б. Кессел
Желтая карточка
И. Траоре
90'
+1
Замена
Т. Вернер
️️️️
Какау
87'
86'
Желтая карточка
Я. Хохшайд
82'
ГОЛ! 2:2!
Э. Бичакчич
Пас отдал
К. Беллараби
Замена
И. Траоре
️️️️
А. Бока
81'
78'
Замена
Д. Вранчич
️️️️
К. Райхель
Замена
Р. Хедира
️️️️
А. Максим
73'
68'
Замена
Т. Пертель
️️️️
М. Пфицнер
67'
Замена
О. Адеми
️️️️
Х. Нильсен
Пенальти не реализован!
К. Гентнер
52'
45'
+1
Желтая карточка
М. Пфицнер
ГОЛ! 2:1!
М. Харник
Пас отдал
А. Максим
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Максим
Пас отдал
М. Харник
30'
24'
ГОЛ! 0:1!
Я. Хохшайд
Желтая карточка
Д. Швааб
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
31
Марк Пфицнер
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
6
Дамир Вранчич
ЦП
24
Тимо Пертель
ЦП
9
Орхан Адеми
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
15
Бока
5
Нидермайер
5
Швааб
22
Рюдигер
34
Рауш
78
Ляйтнер
4
Гентнер
44
Максим
18
Какау
22
Харник
3-2-2-1-2
26
Давари
25
Корреа
4
Бичакчич
14
Райхель
5
Кессел
30
Тайеркауф
31
Пфицнер
11
Хохшайд
38
Беллараби
12
Кумбела
7
Нильсен
15
Бока
16
Траоре
16
Траоре
15
Бока
44
Максим
8
Хедира
8
Хедира
44
Максим
18
Какау
11
Вернер
11
Вернер
18
Какау
14
Райхель
6
Вранчич
6
Вранчич
14
Райхель
31
Пфицнер
24
Пертель
24
Пертель
31
Пфицнер
7
Нильсен
9
Адеми
9
Адеми
7
Нильсен
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
35
Беньямин Латер
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
МХПАрена
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